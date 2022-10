Il 30 agosto 1990, il tour estivo europeo di MJ lo portò a Barcellona per la partita di apertura della Liga spagnola locale. In classico stile MJ, si dedicò alla partita con la massima intensità: cambiò squadra a metà tempo, mise a segno 37 punti e fu giudice di un contest di schiacciate, tutto in una volta. La nuova Air Jordan V sfoggia i colori della maglia che indossò durante la partita e un motivo a mosaico ispirato alla street art di Barcellona. Come tocco finale, la scritta "Air Jordan" sulla linguetta è tradotta in spagnolo.