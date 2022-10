L'amata silhouette progettata da Tinker Hatfield nel 1990 ritorna con un tocco di colore del brand Jordan. La tomaia in pelle nabuk nera dallo stile sobrio si combina al tono Racer Blue che decora il logo Jumpman, l'interno della linguetta, il sistema di blocco dei lacci e, soprattutto, l'intersuola Air a vista. Semplice ed essenziale, il design a blocchi di colore rende omaggio con orgoglio alla tradizione di Air Jordan 5. Linguetta rifrangente, suola color ghiaccio e gabbia con inserto a quarto completano questo modello dal look discreto (ma solo finché non si accendono le luci).

SKU: CT4838-004