189,99 €

Nel 1990, Air Jordan 5 fece il suo debutto in tre colorway OG: Black/Metallic Silver, White/Fire Red e White/Grape Ice. Sebbene questo trio esista ancora oggi, la colorway Grape è l'unica a non ispirarsi allo schema di colori presente sulle maglie delle squadre. Negli ultimi trent'anni, il viola scuro è apparso sulla silhouette in molte forme, ma mai in questo modo. La sfumatura brillante copre la maggior parte della tomaia in suede della scarpa, con tocchi di nero su linguetta, lacci, protezione antifango e suola a completare il look. I dettagli a contrasto nel nuovo verde smeraldo donano un tocco in più.