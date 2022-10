133,97 €

Chiunque abbia vissuto negli anni '90 era in grado, e forse lo è ancora oggi, di cantare la storia parola per parola. Quella che iniziava con una zuffa su un campo da basket di West Philadelphia e finiva su un trono di una villa a Bel Air. Quando metteva piede fuori dal taxi per entrare nel suo nuovo regno, il Principe di Bel Air sfoggiava un paio di Air Jordan V. La colorway "Grape" era un must-have del suo guardaroba principesco. Oggi ritorna in un'edizione speciale, con dettagli che ricordano la leggendaria sit-com.