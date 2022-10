192,00 €

Tre decenni dopo il suo debutto, Air Jordan 5 ritorna in una colorway originale fatta per rubare ancora la scena. Una tomaia di pelle bianca si contrappone al nero dell'intersuola, mentre accenti di rosso fuoco aggiungono una nota fiammeggiante alla fodera, alla chiusura con lacci e al tallone. MJ sfoggiò questo esatto modello il 28 marzo 1990, quando una squadra in ascesa di Chicago si scontrò con Cleveland, vincendo infine ai tempi supplementari con 69 punti, record in carriera, segnati da His Airness.