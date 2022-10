249,99 €

Per Chris Gibbs, proprietario di UNION LA, la cultura del basket confluisce direttamente nello streetwear. È naturale, quindi, che l'ultima collaborazione Jordan x UNION segua questa convinzione. Riconosce il sentimento e l'emozione di Jordan oltre il campo, continuando a catturare una visione olistica della fine degli anni '80 e dei primi '90, definiti dalla pubblicità, dalla musica, dallo stile di strada e sì, anche da alcuni magici momenti di competizione.



Con Air Jordan IV come punto di partenza, Gibbs guida una collezione che evidenzia la fabbricazione e i materiali. "L'idea era quella di combinare pelle scamosciata e mesh, quindi abbiamo lavorato duramente per trovare i materiali giusti", dice Gibbs. "Per la pelle scamosciata, ci siamo ispirati a … molto spessa ma morbida. Per il mesh, volevamo un mesh old school come quello delle sneakers OG degli anni '80". Il risultato è una versione innovativa della quarta silhouette di MJ, che rivoluziona il mondo delle scarpe in tanti modi.