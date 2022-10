In collaborazione con Travis Scott, questa Air Jordan XXXIII in edizione speciale sfoggia una tomaia color army olive e rende omaggio sulla linguetta al brand "Cactus Jack" di Houston. Rispecchiando la sua personalità dinamica, questa Air Jordan XXXIII presenta la tecnologia FlightSpeed pensata per un elevato ritorno di energia, mentre il rivoluzionario sistema di chiusura assicura stabilità durante i salti.