La Air Jordan XXXI incarna lo spirito della Air Jordan I. Nata oltre trent'anni dopo il primo modello, la Air Jordan XXXI è dotata dell'innovativa ammortizzazione Zoom Air e della tecnologia FlightSpeed. Il nuovo sistema di ammortizzazione è abbinato alla tomaia Flyweave flessibile e al tallone in pelle pregiata che assicurano comfort e supporto. Omaggio alle prime esperienze di MJ in campionato, la Air Jordan XXXI si presenta in una colorazione ispirata a Chicago.