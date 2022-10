192,00 €

Air Jordan 3 resta il modello più amato di sempre in tutto il mondo. Anche se il suo design è stato proposto in una gamma sorprendente di materiali e colori, alcune edizioni sono più difficili da scovare rispetto ad altre. Come nel caso della maggior parte delle uscite esclusive per i giocatori (PE), messe a disposizione degli atleti in un numero ristretto di università sponsorizzate dal brand. Ispirata a un'edizione speciale creata per gli atleti dell'università di MJ, questa versione sfoggia un look bianco con dettagli in Valor Blue. La stampa Elephant e l'etichetta cucita sulla suola interna rendono omaggio a MJ per aver aperto la strada a nuovi talenti.