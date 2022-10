La Air Jordan III è stata la prima Air Jordan a sfoggiare aria visibile, nuovo logo Jumpman e la celeberrima stampa a pelle di elefante. La nuova colorazione "Sport Blue" richiama il modello originale con una tomaia in pelle nera e dettagli con stampa a pelle di elefante grigia. La colorazione Sport Blue è inconfondibile e non passa mai inosservata, ed è presente in questo modello con dettagli colorati su logo Jumpman, intersuola, allacciatura e suola.