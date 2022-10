Fin dagli inizi, MJ è stato un ambasciatore del basket a livello internazionale. Nonostante sia andato all'estero molte volte per contribuire a dare prestigio al suo sport, una delle sue apparizioni più celebri è stata in patria, nel 1988, durante un'esibizione di beneficenza. MJ e i migliori del campionato deliziarono gli spettatori con 48 minuti di azioni d'attacco magistrali. Entrambe le squadre schizzarono fino ai 200 punti, mandando in tilt il tabellone dei punteggi. MJ, che si esibì in una serie di schiacciate a metà partita, risultò il miglior tiratore con 54 punti. Questa Air Jordan III sfoggia gli stessi colori che MJ indossava in quella magica serata. Realizzata in pelle pieno fiore premium, include una copia dell'autografo di MJ sulla linguetta. Come omaggio al suo carisma planetario, la scatola di Air Jordan III è stata progettata per somigliare a un passaporto, con carta velina la cui stampa traccia il viaggio di MJ attorno al globo.