A febbraio, il disegno originale di Tinker Hatfield per Air Jordan III è passato dalla carta alla realtà davanti a un tutto esaurito di più di 67.000 persone. Ora, la sneaker che è diventata celebre in un istante grazie a Justin Timberlake ritorna. Questa versione arriva con tomaia premium in bio beige e un tocco di colore attorno alla linguetta.