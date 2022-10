199,99 €

A Hiroshi Fujiwara, autodefinitosi "DJ culturale", vengono riconosciuti molti meriti, tra cui il ruolo fondamentale che ha giocato nella nascita e nella definizione della moda streetwear come la conosciamo oggi. Ma si dà ancora da fare, e questa ultima collaborazione rappresenta il secondo capitolo del suo lavoro con il brand Jordan dopo la sua ambita collaborazione con AJ1 nel 2014.

Insieme ad altri due modelli di scarpe e una collezione di abbigliamento, questa AJ3 completa la collaborazione Fragment x Jordan applicando l'attenzione di Fujiwara per i dettagli su una delle silhouette Jordan più amate. La combinazione di bianco e nero denominata "Orca" richiama i suoi passati lavori con Nike, mentre lo SKU specificato sull'intersuola rappresenta il legame tra l'arte e il business dello streetwear. Il logo Fragment appare sopra l'intersuola e di nuovo sotto un logo Jordan semitrasparente sul tallone per un look raffinato ma discreto.