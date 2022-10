Il draft del 2003 fu uno dei migliori bacini di talenti che il campionato avesse mai visto. Terza scelta in assoluto dei Denver Nuggets, Carmelo Anthony dopo appena un anno dimostrò il talento di un professionista tra i ranghi di Syracuse. Melo ebbe un impatto immediato. Diventato subito una firma del brand Jordan, era famoso tanto per la sua linea di scarpe esclusive quanto per la sua gamma di Air Jordan Player Edition. La nuova Air Jordan II celebra il quindicesimo anniversario dell'esordio di "Melo" da professionista. Riprende la Player Edition del 2004 con una maggiore attenzione su "Melo", sostituendo il Jumpman nel sottopiede con il logo in corsivo del suo nome e il 23 sulla linguetta con il suo numero di maglia di Denver. Realizzata in elegante pelle pieno fiore con i colori della "città alta un miglio", è ora disponibile al pubblico per la prima volta dal 2004.