Air Jordan 2 celebra il Black History Month con un design iconico dotato di comfort eccezionale. La tomaia in pelle nera e il pattern dinamico della silhouette prendono spunto dalla tradizionale stoffa Kente africana, mentre il tallone sfoggia la scritta "BHM" dorata. Il tocco finale su questa Air Jordan in edizione speciale è la suola multicolore con accenti in rosso, blu e giallo.