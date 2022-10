Come per gli altri modelli di scarpe creati in collaborazione tra Nike e LAIKA per "Coraline e la porta magica", "ParaNorman" e "Boxtrolls - Le scatole magiche", la Air Jordan XV in edizione limitata sarà disponibile solo tramite un concorso esclusivo. Per "Kubo e la spada magica", il concorso avverrà sotto forma di BEAST BATTLE, un gioco d'azione online disponibile su KuboTheMovie.com in cui i fan vestono i panni di Kubo misurando le proprie capacità contro il leggendario Moon Beast. Solo i 250 giocatori più abili si aggiudicheranno un paio delle scarpe in edizione limitata.