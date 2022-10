AIR JORDAN XII

WOOL

140,97 €

Fin dal suo arrivo, la Air Jordan XII è stata sinonimo di eleganza. Realizzata originariamente in elegante pelle per garantire prestazioni elevate in campo, questa icona creata da Tinker Hatfield viene ora rivisitata con una calda struttura in lana per la stagione invernale. La tomaia in lana grigio scuro è rifinita con strati esterni in pelle tradizionali e dettagli vivaci in argento metallizzato.