Un classico leggendario è tornato. La Air Jordan XII "Taxi" torna con il suo look originale, lanciato nella stagione del quinto campionato di MJ ('96-'97). Questo iconico design è caratterizzato da una tomaia in pelle martellata bianca, accenti dorati "Taxi" sui sostegni dei lacci e finitura in pelle nera sulla tomaia. Un tocco di Varsity Red spicca sulla resistente suola nera ed evidenzia il numero "23" sul tallone.