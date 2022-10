La prima Air Jordan con ammortizzazione Zoom Air torna alla ribalta con una versione dal profilo basso che rinnova l'elegante modello originale. Con tomaia in bianco e nero ed elementi iconici in rosso, questa scarpa presenta la stessa colorazione lanciata nel 1997 in occasione del secondo turno di playoff per la vittoria in campionato durante il glorioso ritorno di MJ all'NBA.