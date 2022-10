Con una silhouette particolare e i grintosi blocchi di colore, Air Jordan 12 si distingue tra i modelli inconfondibili di MJ. Il design però non si limita all'estetica: i materiali di alta qualità e l'alta protezione antifango la rendono una delle creazioni più resistenti di Tinker Hatfield. Questa colorway presenta una tomaia in vera pelle tinta di indaco e occhielli in metallo con finitura opaca. Questo lancio rende omaggio alla tradizione del modello anche tramite la confezione rétro.