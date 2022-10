La tradizione Jordan di onorare il capodanno cinese continua: quest'anno è l'iconica Air Jordan XII a rendere omaggio. La scarpa che portò a MJ il suo quinto titolo di campionato si aggiorna con dettagli in oro metallizzato e un sottopiede multicolore. Con una tomaia in satin nero e strati esterni testurizzati bianchi, potrai festeggiare in grande stile.