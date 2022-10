Lanciata nel 1995 con l'obiettivo di portare un "look formale" sul parquet, secondo le direttive di Michael Jordan, l'originale Air Jordan XI dimostrò di essere una delle scarpe Air Jordan più celebri di tutti i tempi. La Air Jordan XI Low "Nightshade" porta avanti la tradizione con aggiornamenti innovativi. Gli inserti originali in pelle verniciata sono decorati con Snakeskin, a contrasto con la tomaia in pelle nera/mesh e la suola semitrasparente con tocchi di Volt.