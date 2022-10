Air Jordan XI è stata a lungo nota per la lucentezza della sua pelle verniciata. Pensata per sfoggiare tutti i giorni un look up-to-date, l'intramontabile scarpa Air Jordan ora arriva in grande stile con una finitura completamente in nabuk e mesh balistico. Il nuovo design di Air Jordan XI propone inoltre una nuova colorway in Platinum Tint, Sail e University Red.