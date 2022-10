Air Jordan XI è stata la prima scarpa lucida in pelle verniciata a debuttare sul parquet. Anche se questa innovazione l'ha resa subito un grande classico, le successive colorway hanno dimostrato che può stupire anche quando non veste elegante. Il nuovissimo modello femminile ne è l'esempio lampante: ispirato a un tubino nero, sfoggia tomaia in pelle scamosciata, inserti in pelle premium con stampa Stingray e dettagli color oro metallizzato, perfetti per lei.