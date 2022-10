Con le celebrazioni del 30° anniversario del marchio Jordan,è ispirata alla città natale di Michael Jordan, che ospiterà quest'anno il weekend All-Star, la creazione di una colorazione classica per la Air Jordan X. Ogni colorazione Air Jordan X nasce dalla riprogettazione del marchio Jordan, un nuovo processo di produzione utilizzato per creare sneaker retrò più vicine al modello originale in termini di qualità, look e calzata. Tra le prime sneaker retrò a essere riprogettate, la colorazione Air Jordan 10 Retro rende omaggio alla giungla di cemento e al suo impatto storico sulla tradizione decennale del marchio Jordan. A dimostrazione della grande forza espressa in campo, Jordan segnò 55 punti contro New York, togliendo ogni dubbio: era decisamente tornato alla grande. La "Double Nickel" fu in origine una scarpa esclusivamente indossata da MJ in alcune partite dopo il ritiro del 1995, quando indossava la maglia numero 45.