AIR JORDAN 1

YELLOW OCHRE, GIALLO

151,00 €

Man mano che MJ sviluppava il suo straordinario talento, non si limitava a vincere e basta. Batteva sul tempo la sirena, mandava in pezzi il tabellone, arrivava a 60 punti e riempiva ogni colonna della tabella statistiche. Naturalmente, era perennemente in lizza per il titolo MVP del campionato. Questa Air Jordan I celebra le cinque volte che MJ è riuscito a portarselo a casa.