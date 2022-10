Prezzo non disponibile

Questa edizione di AJ1 OG rende omaggio alla sua tradizione e allo stesso tempo si avventura in nuovi territori utilizzando i colori classici della linea AJ1 in un motivo a blocchi che reinventa un mashup di colorway. La punta bianca contrasta con gli strati esterni in morbido suede grigio e rosso, e il tutto si fonde attorno a uno Swoosh nero per un tocco classico contemporaneo. Proprio come quando si rinnova un modello senza tempo.