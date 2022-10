151,00 €

Il brand Jordan rende omaggio all'uscita di "Spider-Man - Un nuovo universo" con un'edizione speciale: Air Jordan 1 Retro High OG "Origin Story". Identica a quella indossata nel film da Miles Morales, questa AJ1 rielabora la colorway classica. AJ1 è nota per essere un modello che sfida le convenzioni, proprio come il personaggio di Morales; e come la sua maschera, anche AJ1 ha il potere di trasformare in un eroe chiunque la indossi.

© & TM 2018 MARVEL. © 2018 SPAI. Tutti i diritti riservati.