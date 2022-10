159,99 €

Sono le sneakers rare che soddisfano la "regola dei tre": a volte tre menti sono meglio di una. Nel caso del brand Jordan, di Travis Scott e di Fragment Design di Hiroshi Fujiwara si è trattato di tre menti geniali che si sono riunite per una collaborazione; e non hanno collaborato su una Air Jordan qualsiasi, ma sull'amata Air Jordan 1. Sia il rapper di Houston che il designer giapponese hanno sfruttato questo modello in passato per collegarsi al brand Jordan.

La colorway di Air Jordan 1 Low presenta i classici blocchi di colore, ma con quei tocchi speciali ai quali solo Scott e Fujiwara potevano pensare. Sulla parte superiore dell'intersuola invecchiata con lacci abbinati in Sail, nuovi dettagli in Military Blue coprono tallone, collare e suola interna, per offrire un tocco di novità alla silhouette classica. E non devi guardare due volte lo Swoosh in Sail: è davvero al contrario. Si tratta di un nuovo dettaglio esclusivo di Scott per i suoi modelli Air Jordan 1.

Ma se per strada qualcuno rallenta per osservarti con curiosità mentre sfoggi questa collaborazione incredibile, capiranno subito chi sono i responsabili: i logo di Cactus Jack e Fragment Design sono in rilievo rispettivamente sul tallone sinistro e su quello destro, le loro firme moderne su questa silhouette collaudata.

SKU: DM7866-140