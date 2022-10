189,99 €

Originariamente presentata durante un intervallo sul palcoscenico più importante del football americano, questa esclusiva AJ1 utilizza un eclettico mix di colori, texture e grafiche per reinventare una silhouette classica secondo la visione dell'artista colombiano J. Balvin.



Gli strati esterni dal taglio grezzo si sovrappongono alle linee di design tipicamente nitide del modello, mentre uno spettro di sfumature neon esalta il look con un grintoso tocco di energia. Le grafiche personalizzabili (tra cui il tipico smiley di Balvin) aggiungono un tocco distintivo alla linguetta, con una grafica simile che impreziosisce la suola interna e il tallone. Allaccia le scarpe e muoviti al tuo ritmo in questa attesissima e colorata versione da collezione.