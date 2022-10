161,00 €

Rivivi un momento storico con queste nuove Air Jordan I. Quando AJI fu lanciata nel 1985, i designer Nike ruppero la tradizione creando una scarpa multicolore che non sarebbe di certo passata inosservata su un parquet dominato da scarpe total-white. Nei decenni successivi, AJ I ha riscritto la tradizione attraverso il gioco leggendario di MJ e colorway rivoluzionarie. Questa AJ I mantiene il suo stile anticonvenzionale grazie ai nuovi blocchi di colore nero e arancione. La pelle premium stropicciata e l'intersuola color crema donano a questa AJ I un look e una texture vintage, mentre la tomaia interamente in pelle verniciata assicura una brillantezza che dura nel tempo. Una scarpa senza età: dal look vissuto, ma sempre attualissima.