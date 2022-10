Dopo oltre due decenni e tanta strada alle spalle, Air Huarache continua a superare i propri limiti. Questa nuova versione mantiene lo stile originale che l'ha resa così iconica, ma ora sfoggia un'elegante colorway bianca, viola e nera. Gli strati esterni in pelle si abbinano al rivestimento interno in neoprene elasticizzato che avvolge il tuo piede. La famosa gabbia sul tallone aggiunge comfort per creare la celebre calzata Huarache. Realizzato inizialmente per i runner, il design inconfondibile è ormai parte integrante della cultura streetwear, ben visibile a tutti.