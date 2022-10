119,99 €

Frutto dell'ingegno di Tinker Hatfield, Air Huarache offre prestazioni ottimizzate fin dal 1991, quando debuttò ponendo una semplice domanda: "Hai già abbracciato i tuoi piedi oggi?".



Questo amatissimo modello fa il suo ritorno in una colorway OG con dettagli intramontabili. Gli elementi in morbido materiale sintetico sulla tomaia si fondono con un tessuto supertraspirante simile al neoprene per uno stile casual, mentre il collare a taglio basso, l'iconica clip sul tallone e il rivestimento interno rimangono fedeli all'originale.