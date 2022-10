La collezione di scarpe Nike x Carhartt WIP unisce leggendarie silhouette e classici materiali workwear. La prima collaborazione di sempre, progettata con la massima attenzione ai dettagli, garantisce robustezza pronta per l'asfalto a modelli Nike iconici.

Nato nel 1989, Carhartt WIP combina lo spirito originario di Carhartt, ovvero creare capi ben progettati con materiali resistenti e una visione decisa dello stile contemporaneo, rivolgendosi a un nuovo tipo di pubblico che apprezza il fatto di non essere costretto scegliere tra l'estetica e la qualità di un prodotto.

Su Nike x Carhartt WIP Air Force 1 Utility Low, l'esclusiva tomaia ripstop di Carhartt WIP con motivo camo tigrato garantisce resistenza esterna, mentre la fodera in lana assicura calore all'interno. Con una fascetta in nylon balistico con chiusura magnetica che offre maggiore sicurezza, Nike x Carhartt WIP Air Force 1 Utility Low è pronta a scendere in strada.