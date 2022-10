Una Air Force 1 come questa arriva solo una volta all'anno. Progettata per la primavera, è un patchwork di dettagli in tessuto, suede e pelle con accenti verniciati, il tutto in una selezione di tonalità pastello. Il primo uovo è in bella vista, ricamato sulla linguetta; il secondo invece è nascosto, stampato dentro la scarpa sul sottopiede.