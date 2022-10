AIR FORCE 1 LOW

Come vendetta dopo aver perso le Finals dell'82 contro i Lakers, i Sixers fecero furore aggiungendo la figura polarizzante e decisiva di Moses Malone al loro roster. Proprio all'inizio dei playoff, Malone sorprese tutti predicendo che Philly avrebbe vinto il titolo nell'83, aggiudicandosi ogni serie, con il suo famoso "fo', fo', fo'" ("quattro, quattro, quattro"). Dopo aver battuto i Knicks in quattro e i Bucks in cinque, i 24 punti e 23 rimbalzi di Malone nella Gara 4 contro i Lakers valsero ai Sixers il terzo titolo NBA. Mentre Philly sollevava il trofeo, Malone, uno degli "original six" a indossare AF1 in campo, aggiornò la sua famosa previsione a "fo', fi', fo'" ("quattro, cinque, quattro"), una dichiarazione che avrebbe riecheggiato in città per molti anni a seguire.