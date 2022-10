202,00 €

Nata come modello della AF-100 Collection del 2017, AF-1 di PSNY è tornata. Il design presenta dettagli delle scarpe AF-1 High, Mid e Low seguendo il concetto di sostenibilità e utilizzando parti di scarto destinate ai rifiuti. Realizzata in un intramontabile bianco su bianco, la scarpa è essenzialmente una AF-1 Low, con elementi aggiuntivi che ricreano il look di un modello AF-1 High. Inoltre, puoi usare o meno l'occhiello o addirittura ripiegarlo.