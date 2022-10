399,99 €

La classica silhouette di Air Force 1 e l'etichetta di Matthew M. Williams, con il quale collaboriamo spesso, si uniscono per dare vita a una versione discreta e raffinata di un design leggendario. L'icona si trasforma in una versione esclusiva: un look che fonde dettagli minimalisti a nette tonalità di bianco, oltre alla fibbia in alluminio anodizzato sul davanti e allo Swoosh Nike ricamato sul retro.