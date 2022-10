Fin dal suo debutto nel 1982, Air Force 1 ha attraversato a testa alta ogni tendenza, nonostante le continue evoluzioni. Ma la longevità del modello non è solo merito dell'estetica: a renderla intramontabile ha contribuito in modo fondamentale anche la sua eccezionale fattura. Questa AF1 in edizione speciale celebra una reputazione più che meritata, ridefinendo la silhouette fin nei più piccoli dettagli. Pelle martellata, suede spazzolato e cuciture esposte sulla tomaia perfezionano ogni rifinitura, con una texture multidimensionale sul tallone a offrire un tocco di eleganza in più.