AIR FORCE 1 CR7

GOLDEN PATCHWORK

101,00 €

Da piccolo, Cristiano Ronaldo possedeva solo due paia di scarpe, uno per il gioco e uno per la scuola. Mentre le scarpe per la scuola erano in buone condizioni, quelle da gioco finivano sempre per bucarsi a causa dell'infinita quantità di tempo trascorso in campo. Ogni volta che si formava un nuovo buco nelle scarpe, sua madre lo rattoppava, permettendogli di tornare a perfezionare il suo talento. Ispirata al calciatore più celebrato al mondo, l'iconica Air Force 1 si veste di lussuoso patchwork dorato per rendere omaggio agli umili inizi di Cristiano Ronaldo. Pur mantenendo il classico look bianco, questa Air Force 1 fa spazio a nuovi dettagli dorati che richiamano i successi di questo grande campione. La firma dorata all'interno della scarpa è il tocco finale che fa di questa scarpa già leggendaria un'icona mondiale.