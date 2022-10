111,00 €

Sin dal suo lancio nel 1982, Nike Air Force 1 ha superato i confini tra parquet e stile street e, lungo il percorso, è passata da tendenza, a must-have, fino a diventare uno standard per lo streetwear di tutto il mondo. Icona in continua evoluzione assieme alla cultura di cui fa parte, Air Force 1 ha subito cambiamenti di colore, materiali e forma senza sacrificare il suo distintivo DNA.

L'ultima versione, Nike Air Force 1 x Colin Kaepernick, si ispira alla voce dell'atleta e alla sua linea "True to 7". L'elegante tomaia in pelle nera è impreziosita da uno Swoosh con design rifrangente e da altri dettagli di alto livello bianchi e neri. La scarpa presenta anche una serie di grafiche, tra cui un ritratto di Kaepernick ricamato sulla linguetta del tallone, il suo logo personale sulla linguetta, un motivo sul sottopiede e una targhetta in metallo con il numero sette.