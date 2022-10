252,00 €

Per tradizione, il cuore di All For One è la generosità: l'originale Air Force 1 è stata tramandata di generazione in generazione. In omaggio a questo, il co-fondatore di CLOT Edison Chen ha collaborato con Nike per creare Air Force 1 CLOT.



Il trio di colorway è ispirato a tre diverse dinamiche: crescita, rispetto, generosità. Il design esclusivo sfoggia un tessuto con motivo che può essere strappato per rivelare un design secondario, seguendo il tema della creatività nascosta.



In quanto membro anziano della comunità creativa di Shanghai, Edison si è concentrato sul trasmettere le proprie conoscenze alla generazione successiva, incoraggiando i giovani a rivelare i loro talenti nascosti.