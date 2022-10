161,00 €

Lo stile e l'estetica creativa di Travis Scott trovano origine nel suo passato a Houston. Con AF-1 Travis Scott rende omaggio alla comunità che l'ha aiutato a coltivare la sua passione e alla creatività ispirata alle sue visite ad Astroworld.

Questa scarpa è un patchwork di dettagli che riflettono elementi del suo percorso, come la resistenza dell'abbigliamento da lavoro tradizionale, le tonalità naturali associate alla vita all'aria aperta e lo stile surreale di Astroworld.

Ora, ha scelto di condividere le sue esperienze con i ragazzi di Houston fornendo loro tutto il necessario per seguire la loro passione e l'ispirazione per esplorare nuove possibilità.