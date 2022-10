Il fondatore di Alyx, Matthew M. Williams, riporta i suoi dirompenti elementi di design su Air Force 1. Già dal primo momento in cui la indosserai, l'accessorio esclusivo del brand, la fibbia Alyx, donerà un nuovo significato al tuo concetto di stile. Per l'ultima collaborazione di Alyx su Air Force 1, la fibbia con fascetta e lo Swoosh rossi campeggiano in forte contrasto su una tomaia completamente nera, creando una sensazione di lusso da rockstar. Donando un nuovo livello di eleganza e ambizione a Air Force 1, questa collaborazione con Alyx vanta pelle martellata di prima qualità, lacci cerati e brand 1017 Alyx dorato stampato sul controtacco.

SKU: CQ4018-004