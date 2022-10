192,00 €

Nike Flyleather. Realizzato con almeno il 50% di fibra di pelle.

Forti di una collaborazione iniziata nel 2017, A-COLD-WALL* e Nike ritornano con una nuova versione di Air Force 1. Diretta da Samuel Ross, A-COLD-WALL* presenta una selezione di articoli della street culture britannica. La nuova Air Force 1 by A-COLD-WALL* richiama il design originale del modello Air Force 1 High del 2017 e vanta struttura in Flyleather realizzata con almeno il 50% di fibra di pelle. Il Flyleather ha le stesse caratteristiche visive e tattili della pelle naturale, ma è realizzato utilizzando le fibre di pelle in precedenza destinate alle discariche.

A-COLD-WALL* Air Force 1 Flyleather viene presentata in una colorway su base nera, con brand ACW* sul puntale laterale e sulla linguetta.