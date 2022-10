Due icone provenienti da due mondi diversi si uniscono. In collaborazione con 3x1, produttore di jeans con sede a New York, questa Air Force 1 in edizione speciale è stata aggiornata con denim grezzo premium e rende omaggio a due brand accomunati dalla passione per il proprio prodotto. Dal 1982 a oggi, si sono susseguite oltre 1500 versioni di Air Force 1 ma, per la prima volta in assoluto, la silhouette classica presenta la fodera interna in denim.