Nel 1982, Air Force 1 ha portato la tecnologia Nike Air sul parquet. Il design di Bruce Kilgore ha dominato il parquet per decenni, superandone i confini per diventare un'icona culturale. Oggi, celebrando lo status raggiunto dentro e fuori dal parquet, Air Force 1 Low torna con una finitura che non passa inosservata e una stampa con il logo Nike Air su tutta la tomaia.