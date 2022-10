Il motivo intrecciato che avvolge il profilo della scarpa e il sistema di allacciatura asimmetrico caratterizzano lo stile di Air Footscape Woven. Caratterizzato da una suola con struttura Waffle, il design intrecciato in morbida pelle porta avanti la tradizione all'insegna della libertà di movimento in una versione moderna e audace. La vivace colorazione blu assicura un look che non passa inosservato.