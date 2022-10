Lanciata per la prima volta nel 1996, Nike Footscape è stata ideata in base ai calchi di centinaia di atleti diversi per offrire una calzata rivoluzionaria che segue le curve naturali del piede. Questa edizione speciale ripropone il modello originale in versione lifestyle per il XXI secolo, aggiungendo dettagli in tessuto e pelle premium nelle colorazioni Desert Ochre e Gold Dart.