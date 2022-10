Lanciata nel 1996, Nike Footscape era modellata sulla base dei calchi di centinaia di atleti diversi per offrire una calzata rivoluzionaria che segue le curve naturali del piede. Oggi, Air Footscape Mid Utility DM ha obiettivi ancora più ambiziosi. La silhouette dal profilo medio per una maggiore protezione e il sistema di allacciatura rapida si uniscono agli esclusivi intagli di flessione della suola per il massimo comfort a ogni passo.